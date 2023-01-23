『☆80S-90S☆ビンテージ☆LosAngeles Doders☆キャップ☆【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 08時 43分に出品され03月21日 08時 43分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80-90年代 The Game

ロサンゼルス ドジャース

ヴィンテージ ベースボールキャップです٩( ᐛ )و





◉スナップバック 【内周最大 約59.5cm】





◉ツバ裏 緑





◉未使用品 紙タグ付





当時より

自宅クローゼットの帽子掛けられ

眠っておりました。

本日✴︎優勝✴︎を期に

お気に入って頂ける方の元に届きますように。。と

出品させて頂きます(^^)



目立つようなダメージ等

ないと思いますが

紙タグ 内タグ 裏地等に

長期間保管に伴う若干の汚れ、シワあります。

写真、お確かめお願い致します。



プチプチで梱包し

少し押さえて

宅急便コンパクトの箱にて発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ ☆80S-90S☆ビンテージ☆LosAngeles

Doders☆キャップ☆