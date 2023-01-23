『極美品箱説タグ付G-SHOCK GWN-1000B ガルフマスター 電波ソーラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 32分に出品され03月06日 11時 32分に終了予定です。即決価格は18,717円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用同様 極美品 箱説タグ付

CASIO/G-SHOCK

GWN-1000B-1AJF

GULFMASTER ガルフマスター

タフソーラー 電波受信 電波ソーラー

マルチバンド6

方位計/高度・気圧計/温度計 搭載 トリプルセンサー

タイドグラフ ムーンデータ

アナログ・デジタル コンビネーションモデル

アナデジ

ブラック 反転液晶

メタルベゼル



タフソーラー、自動電波受信共に正常に動作しています。動作確認済み。





☆(無謀な交渉等が多すぎる為)

価格の相談はお受けしておりません。



■型番: GWN-1000B-1AJF



■サイズ、質量: (H×W×D):

44.9×55.8×16.2mm／101g



■仕様、機能



●耐衝撃構造

●タフソーラー（ソーラー充電システム）

●電波受信機能：自動受信/手動受信、

●20気圧防水機能

●針位置自動補正機能

●針退避機能（手動、自動（高度/気圧/温度計測時）

●ワールドタイム：世界29都市

●方位計測機能：方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、方位補正機能

●気圧計測機能、気圧傾向インフォメーションアラーム

●高度計測機能/相対高度計

●温度計測機能（計測範囲：－10～60℃）

●ムーンデータ（月齢のみ）

●タイドグラフ

●ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット付き）

●タイマー（セット単位：1分、最大セット：60分、1秒単位で計測）

●時刻アラーム5本・時報

●バッテリーインジケーター表示

●パワーセービング機能

●フルオートカレンダー

●12/24時間制表示切替

●耐低温仕様（－10℃）

●操作音ON/OFF切替機能

●ダブルLEDライト：文字板用LEDライト



■付属品: 箱×1 、説明書×1 、プライスタグ×1 、



☆あくまでも現状渡しの個人保管品と成りますので、ご理解頂ける方のみご検討願います。



☆USED商品は稼働品、ジャンク品にかかわらず、メンテナンスが必要な場合は購入者様でお願い致します。



☆掲載写真は、実際の色合いと異なる場合が御座いますので、ご了承願います。



☆購入後のキャンセル、返品、クレーム等は一切お受け出来ませんので慎重にご検討願います。



☆不明な点は購入前にご質問願います。但し過度なご質問等に関しましてはご返答しかねますので、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジーショック

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メンズ

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