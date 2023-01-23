『Papas パパス 2B テーラードジャケット カシミア100% ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 08時 47分に出品され04月26日 08時 47分に終了予定です。即決価格は12,790円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数ある商品の中から興味を持って頂きまして、ありがとうございます。

他にも多数出品しているので、宜しければチェックお願いします

↓↓↓↓↓↓↓



#しゃんどん



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－











【品名】

Papas パパス

2B テーラードジャケット

cashmere カシミア100%

裏地付き ロゴ

総裏 飾り切羽 ノーベント

MADE IN JAPAN 日本製

最高級 参考定価12万超

高級 大特価 大人気













【サイズ】

着用感 : L

表記サイズ : M 46

(カテゴリーは主観の着用感のサイズを記載させていただきます。平置きサイズを参考にお願い致します)



平置き採寸

着丈 75cm (首の付け根から)

身幅 55cm

肩幅 49.5cm

袖丈 60cm

#素人計測の為、多少の誤差は御容赦下さい













【カラー】

ブラック













【状態】

画像の様に多少の着用感はありますが、目立ったダメージ等は無く、問題無く御着用頂けます。



表地 カシミヤ 100％

裏地 キュプラ 52%

ポリエステル 48％













【フォロー割引き】

● 300〜1999円 100円割引

●2000〜4999円 200円割引

●5000〜9999円 300円割引

●10000円〜 500円割引



フォロー割引きを使用の際は、

必ず購入前にフォローして頂き、

コメント欄に「フォローしました」とメッセージ下さい。

購入後は、受け付けることができませんのでご了承下さい。











【補足】

慎重に検品を行っておりますが、見落としてしまう小傷や汚れがある場合がございます。

中古の商品になりますので御理解頂けない方や神経質な方はご購入をお控え下さい。



返品、返金はお断りさせて頂いておりますのでよろしくお願い致します。



モニターの設定状況により、実際の商品と若干色が異なる場合があります。

あらかじめご了承下さい。



梱包に関しまして、できるだけコンパクトに折り畳んで簡易梱包にて発送致します。畳みじわが入ることがあるかと思いますが、予めご了承下さい。







柄···無地



素材···ウール(冬素材)



季節···秋冬



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パパス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Papas

パパス

2B

テーラードジャケット

カシミア100%

ブラック