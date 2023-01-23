『Carhartt カバーオール Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 03分に出品され03月10日 17時 03分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Carharttは耐久性とスタイルを兼ね備えたアウターウェアで知られています。このジャケットは、日常使いからアウトドア活動まで幅広く対応可能です。



【デザインと機能性】

ダークブルーのデニム素材で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。4つのポケットがあり、実用性も抜群です。



【サイズとフィット感】

サイズはMで、さまざまな体型にフィットします。カジュアルなスタイルにも合わせやすいデザインです。



- ブランド: Carhartt

- サイズ: M

- 素材: デニム

- 色: ダークブルー

- ポケット数: 4

- ボタンの数: 2



ご覧いただきありがとうございます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

カバーオール Mサイズ