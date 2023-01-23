『EDOX エドックス 10017 CLASS1 クラスワン クロノグラフ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 29分に出品され04月12日 08時 29分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Our store does not handle fake items.

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○稼働品/ It is in working condition



○正規品/ genuine product



○クリーニング済み/Cleaned



【オススメポイント】

いろんな場面で活躍するエドックスのクラスワン

です。

タフな見た目で、どんなシーンでも男らしい魅力を発揮できる海好き男の定番ウォッチのエドックスのクラスワンです。ねじ込み式リューズやカレンダー機能、300メートル防水、逆回転防止ベゼル、など、デザインだけでなく機能性も抜群のモデルです(*´-`)



【アイテム】

腕時計



【ブランド】

EDOX エドックス



【ムーブメント】

電池式 クオーツ



【防水】

300メートル



【ベルト素材】

ステンレススチール



【カラー】

文字盤

ホワイト 白



【サイズ】

ウォッチ幅 45mm(リューズ含まず)



最大腕まわり 17cm



重量 208g



【性別】

男性 メンズ



状態ランク

【 Bランク 】



【S】ほぼ新品の商品

【A】使用感も少なく状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つキズや汚れはない商品

【C】使用感と目立つキズや汚れがある商品

【D】動作不良品もしくはパーツ欠損商品



【付属品】

本体のみ



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済真贋済み商品です。



【注意事項】

※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。



※あくまでも中古品ですので、神経質な方や細かい事 を気にされる方のご購入または購入後のご質問はご遠 慮願います。



※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。



※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。



☆沖縄、離島にお住まい方は商品ご購入の前に必ずご連絡して下さい。もし、連絡がなく購入された方に関してはキャンセルさせていただきます。



コメント無し即購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ EDOX

エドックス 10017

CLASS1

クラスワン クロノグラフ