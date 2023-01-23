『UNIQLO ニットジャケット XL 商品番号471709【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 17分に出品され03月06日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このUNIQLOのニットジャケットは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。カジュアルなスタイルにもフォーマルなシーンにも合わせやすいアイテムです。



【快適な着心地】

柔らかいニット素材を使用しており、着心地が非常に良いです。動きやすさを考慮したデザインで、長時間の着用でも快適です。



【サイズ情報】

XLサイズは、着丈75 cm、肩幅47.5 cm、身幅59 cm、裾幅88 cmと、ゆったりとしたフィット感を提供します。



- ブランド: UNIQLO

- 商品名: ニットジャケット ブラック

- 商品番号: 471709

- サイズ: XL

- 着丈: 75 cm

- 肩幅: 47.5 cm

- 身幅: 59 cm

- 裾幅: 88 cm



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

ニットジャケット

XL

商品番号471709