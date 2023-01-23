『大きいサイズ44 ヘルノ ライトダウンジャケット コート グレージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 23時 34分に出品され03月03日 23時 34分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧になって頂きありがとうございます。



ブランド名

■HERNO ヘルノ



■サイズ 44

■色 グレージュ

■肩幅 約50㎝

■身幅 約55㎝

■着丈 約78㎝

■袖丈 約60㎝



平置きの寸法ですが、素人採寸ですので、

多少の誤差は、ご了承下さい。



状態

目立った傷や汚れ無くまだまだ着て

頂けます。とてもかるくて、

上品な色で、大きいサイズです。

梱包時の畳ジワも、あるかと思いますが、

ご了承下さい。

検品はしておりますが、特に古着の匂い

細かい糸のほつれ、汚れなど、見逃して

いるかもしれません。

中古品にご理解下さる方のご購入を、

宜しくお願い致します。



大手リサイクルショップにて購入





※送料の都合上、ゆうゆうメルカリ便に、

変更するかもしれません。

交渉中でありましても、

先にボタンを押された方の優先に

なりますので、ご了承下さい。

取り置き、専用にもできませんので、

その旨もご了承下さい。



何かご質問がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



即購入OKです。

宜しくお願い致します。





素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 大きいサイズ44 ヘルノ ライトダウンジャケット コート グレージュ