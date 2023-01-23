『美品 SONY WH-1000XM4 ソニー ミッドナイトブルー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 10分に出品され03月08日 15時 10分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニーのワイヤレスヘッドホンでカラーはミッドナイトブルーです。今年の10月に未使用品を購入しました。屋内で2回使用したのみですので美品です。



ガンガン使う用にもうひとつ色違いを持っていて、ミッドナイトブルーはコレクション用にしていたのですが、ヘッドホン整理のため出品することにしました。



●付属品：写真のものが全てです。

ヘッドホンスタンドは付属しません。



●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー