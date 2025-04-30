『富士急ハイランド 1day フリーパス 大人2名分【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 17時 02分に出品され03月24日 17時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士急ハイランド1dayフリーパス

大人2名分(2枚)



有効期限 2025/04/30



ご来園時に入園口に設置されている発券機または窓口にて「フリーパス」とお引換え下さい

入園当日に限り、アトラクションが何回でも楽しめます



※「戦慄迷宮」「FUJIYAMAウォーク」「FUJIYAMAスライダー」「幻影劇場」「忍術カーニバル」「特別イベント等」は、フリーパスはご利用頂けません 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>施設利用券>>>遊園地・テーマパーク 商品の状態: 目立った傷や汚れなし