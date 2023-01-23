『【希少】adidasトラックジャケット デサント 日本製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 19分に出品され03月26日 18時 19分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●サイズ：M-L

着丈61cm

身幅51cm

ゆき85cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：ポリエステル

※内側が裏起毛になっており春先から冬まで最適な着心地



●状態：目立った傷や汚れなし



●クリーニング:洗濯済み



【ブランドの信頼性】

adidasはスポーツウェアのリーダーとして知られ、品質とデザインにおいて高い評価を受けています。このジャケットは、スタイリッシュでありながら機能的なデザインが特徴です。



【デザインと快適性】

ジップアップスタイルとサイドのホワイトストライプが特徴で、カジュアルなコーディネートに最適です。サイドポケットもあり、実用性も兼ね備えています。タグにはパフォーマンスロゴが付いており胸にはトレフォイルロゴがあしらわれている珍しい型です。



【多用途性】

このジャケットは、スポーツや日常のカジュアルなシーンで活躍します。季節を問わず着用できるアイテムです。



- ブランド: アディダス

- 色: 黒

- デザイン: ジップアップジャケット

- ストライプ: ホワイトのサイドストライプ

- ポケット: サイドポケットあり

- ロゴ: adidasの刺繍ロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】adidasトラックジャケット

デサント

日本製