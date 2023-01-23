『SUNSEA 20AW leather vest レザーベスト ブラック 3 L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 05時 09分に出品され03月04日 05時 09分に終了予定です。即決価格は13,889円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SUNSEA 20AW LEATHER VEST



カラー:ブラック

サイズ:3（L相当 着丈52.5 身幅48.5）

素材:牛革

定価:¥47000+税

状態:9/10

着用回数は数回のみ。表面の傷や汚れ無し。



カラー···ブラック



#comoli

#auralee 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: サンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SUNSEA

20AW

leather

vest

レザーベスト

ブラック 3

L