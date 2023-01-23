『美品 Nikon Zマウント 40mm F2 プロテクター付【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 13時 58分に出品され03月22日 13時 58分に終了予定です。即決価格は16,728円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品です。 ほぼ新品同様と考えていいと思います。

KENKO zeta プロテクター付き。



※御注意願います。 サイズの項がFマウントになっていますが、Zマウントが選択肢にない為Fマウントを選択して出品しています。

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ご覧いただきましてありがとうございます。

Nikon Zマウント 40mm F2、単焦点レンズになります。



●外観

目立ったキズや汚れ無し。 美品です。



●状態

・動作確認済み。



●光学

レンズ内のチリほぼ無し。カビ無し、クモり無し。



●付属品 説明書、元箱。 KENKO zeta プロテクター。



●送料込み ヤマト運輸を使用予定

( 梱包材は再利用品を使用することがあります。 )



ここまでご覧いただきましてありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: ニコンFマウント