『新品未使用タグ付き！Alexanderwang ロゴ ロンT Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 29分に出品され03月23日 00時 29分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 40,000円で販売されている商品になります。

中古品でも23,000円程で販売されております。





袖丈···長袖



ユニセックスとの事で購入しました。



サイズ等画像でご確認下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アレキサンダーワン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 新品未使用タグ付き！Alexanderwang ロゴ ロンT

Mサイズ