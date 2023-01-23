『ALPHA MA-1ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 37分に出品され03月26日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アルファ社のMA1になります。

数回着用の美品です。

色はセージ

サイズはS

商品説明

ALPHAの代名詞。キング・オブ・フライトジャケット！

空軍パイロットの誇りとして愛用されてきたフライトジャケット、MA-1です。

超軽量保温ライニングによる、着心地のよさと動きやすさ、優れた防寒性・防風性、肩の部分の爽快感は、アルファのMA-1の特徴です。

保温性を高めるジッパー内側の比翼や、袖のUTILITY POCKET(ユーティリティーポケット)など、ペンタゴン納入メーカーのアルファならではの本物のディテールは、その機能美でファッションアイテムとして活躍すること間違いなし。

オレンジ色の裏地は、緊急時に裏返して発見されやすくするための救命胴衣として作られたリバーシブル仕様。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ALPHA

MA-1ジャケット