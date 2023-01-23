『＊vanson 迷彩柄 スカル 刺繍 裏地起毛 厚手 トラックジャケット S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 18時 16分に出品され04月12日 18時 16分に終了予定です。即決価格は10,881円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊バンソン vanson ジャドーカモ 迷彩柄 ロゴ スカル 刺繍 ワッペン 裏地起毛 厚手 トラックジャケット ブルゾン S BJBD.J



◆商品説明◆



＊状態＊



中古のお品になります。



着用頻度は少なめです。



襟中のフードは襟がモコモコする為、カットしました。m(__)m



あくまでも、自宅保管のお品になります。ご理解くださいm(__)m。



お色はブラック系になります。（お色は主観が入っていますm(__)m）



＊品質表示＊



画像をご確認ください。



・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・



＊サイズ＊



表記サイズSになります。必ず実寸もご確認下さい。



｛平置き採寸｝



総丈 約73cm（襟トップから裾まで採寸）



着丈 約61cm（襟付け根より採寸）



肩幅 約43cm



袖丈 約62cm



身幅 約49cm（脇の位置から採寸）



尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。





◆発送について◆





追跡番号のある発送方法になります。



到着の日時指定は行いません。ご理解ください。



発送方法が変更になる場合がございます。m(__)m





＊＊＊長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ＊＊＊



＊こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。



＊保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。



＊表現には主観が入っておりますご理解下さい。



＊モニターにより実際の色と違う場合があります。



＊質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。



HADA-78 めラヤ VAN-331 s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: バンソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ＊vanson

迷彩柄

スカル

刺繍

裏地起毛

厚手

トラックジャケット

S