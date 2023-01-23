『DIESEL☆レーシングジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 48分に出品され03月10日 12時 48分に終了予定です。即決価格は38,250円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIESEL(ディーゼル) メンズ Leather jackets L-RACING JACKET L ブルー



サイズ感

バスト(アームホール下) 54

ウエスト(1番下) 48

多少の誤差はご承知おきください

使用頻度は数回程度(5回以内ほど)

もともとヴィンテージ加工のお品です



DIESEL正規店での購入です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DIESEL☆レーシングジャケット