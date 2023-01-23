『未使用タグ付き MADISONBLUE マディソンブルー ジャケット 金ボタン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 09時 19分に出品され04月04日 09時 19分に終了予定です。即決価格は35,190円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MADISONBLUE マディソンブルー

W6B SHORT JKT WOOL CHEVIOT

ジャケット ウール チェビオット

紺色 ダブル ブレザー テーラードジャケット 金ボタン

ユニセックスで着用可能

サイズ03（メンズXS）(レディースL〜LL程度)



定価129,800円



シンプルなデザインながらレッドの裏地など、

オシャレで高級感のある滑らかな生地感のジャケットです。



本格テーラード仕立てのW6Bボタンドレスジャケット。



40’Sをイメージしたウエストからヒップにかけて包み込まれるようなグラマラスなシルエットを再現。

縫代を割りルイス始末にして柔らかく仕上げるなど、

テーラリングの職人による見事な縫製技術が光る一品です。



合わせは左右どちらにでも前にできる仕様になっており、

サイズ03メンズXSですが、

レディースの方であればL〜LLサイズの方にちょうどいいサイズ感です。



さすがマディソンといった

とにかくシルエットが綺麗で、細見えもする仕立てです。



レディースの方で肩幅が広め、袖丈が長めのジャケットをお探しの方には特にオススメです。

サイズは詳細サイズをご確認下さい。



未使用タグ付きで大切に保管しておりました。

裾の刺繍糸も付いたままで、外しておりません。

一度、人手に渡った物ですので気にならない方には

とてもオススメです。



お探しの方にぜひお譲りします。





《カラー》ネイビー



《サイズ》03（メンズXS）(レディースL〜LL程度)

着丈約68.5cm 肩幅約43cm 身幅約51cm

ウエスト約44.5cm 袖丈約60cm



《素材》

ウール 100%



《その他》

※計測値の多少の誤差はご了承ください。



※とても綺麗な状態だと思いますが、

自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください。



※タイトルや説明文にない撮影小物(ハンガー、マフラー、カットソー、パンツ)などは付きません。



※先に購入された方が優先となりますので、

ご検討中に完売してしまった場合はご了承ください。



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✿商品一… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マディソンブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用タグ付き MADISONBLUE

マディソンブルー

ジャケット

金ボタン