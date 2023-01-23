『新品 BARBOUR TRANSPORT ピーチスキン グリーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 00時 56分に出品され03月17日 00時 56分に終了予定です。即決価格は19,379円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BARBOUR / バブアー



Transport / トランスポート

ピーチスキン コットン ショートレングスブルゾン

241MCA0931



カラー：グリーン、カーキ

サイズ：36 (M相当)



✅ 商品説明



バブアーの数あるモデルの中でもNo.1の人気を誇るトランスポート。

そんな人気モデルのディティールはそのままに、シーズンを通して着用しやすいピーチスキン素材を採用したコレクション。



ピーチスキンは、きめ細やかなポリエステル生地を起毛させ、短く刈り揃えることで文字通り桃の皮の表面のような柔らかくて滑らかなタッチ感が特徴のファブリック。

しっとりとした風合いで上品な雰囲気を醸し出してくれます。



季節を問わず着用して頂きやすい軽やかな着用感もポイントです。



トランスポートは定番モデルのビデイル、ビューフォートに比べ短めの着丈が特徴のモデル。

コンパクトなバランスがスタイルを選ばず上品なコーチジャケットのようなイメージで汎用性にも優れた一着です。



定価：49500円



✅状態



新品未使用品になります。

状態のいいものをお探しの方におすすめです。



✅ サイズ



詳しいサイズは2枚目の写真をご覧ください。



※ サイズには若干の個体差が生じている場合がございます。





写真にて詳しい状態を確認のうえ、ノンクレーム・ノンリターンでお願いいたします。



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【シティスタイル アイビー アメカジ ワーク 大人カジュアル きれいめカジュアル セレクト ミニマル トラッド ノームコア】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

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