『unoppy様専用商品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 31分に出品され03月19日 21時 31分に終了予定です。即決価格は559,999円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
訪問着 フルセット 正絹 友禅染 手書き 着物 C1-1
¥ 13000
極美品 正絹 紬 紫系 小紋
¥ 35420
【春】20285o 九寸名古屋帯 オリジナル 太鼓柄 エンジェルとサンタクロース
¥ 9360
【着物と帯 時流】オ24796◇本場泥大島紬◇美品 縦横絣 裄66.5丈164
¥ 17750
付け下げ 吉祥文様 花輪 袷 正絹 裄64.5 丈159 袖48
¥ 9295
searoomlynn SRL FLOWER PATTERN浴衣帯set
¥ 13000
【新品】本場大島紬反物 新古典絣 吉三郎 絹100%
¥ 30600
【極美品】京都老舗銘店「京ごふく細尾」インド原産「ムガシルク」手紡ぎ 真綿状織
¥ 23460
超美品 着物 小紋 人形作家 ホリヒロシ 袷トールサイズ 166 桜 紫 抹茶
¥ 12450
正絹 袋帯 紬 花鳥丸文 三越謹製
¥ 7644
浴衣 有松鳴海絞り 扇 流線 黄色 ピンク 着物 053w p
¥ 14960
4k2597 袋帯 絹 五三の桐 白 銀色 ピンク 柄物 和装 着物
¥ 8502
O0476 美品 グラデーション 引き箔 正絹 袋帯
¥ 12870
【至宝品】⭐️茨城県無形文化財⭐️【結城紬】⭐️草木染⭐️高機織⭐️紬⭐
¥ 34437
umean 成人式 正絹振袖 単品販売セール中
¥ 21620
【良品✨】洗える着物 高級 小紋 袷 手縫い仕立て 明るいグレー系 C3
¥ 7410
ラスト♪新品☆日本製！東レ・シルック シルバー 長襦袢 L 裄丈67.5センチ
¥ 8814
652▲六通 正絹 袋帯 白珠錦 グラデーション 茶色系 白 ピンク 保存袋有
¥ 8580
落札価格559999円
120 入札履歴
終了
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