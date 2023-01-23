『人気♡美品♡BVLGARI ブルガリ ヘリンボーン ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 03時 02分に出品され04月13日 03時 02分に終了予定です。即決価格は19,110円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品内容】



人気定番♡

ヘリンボーン♡



BVLGARIのヘリンボーン ショルダーバッグです♡

バッグ正面・ブランドタグにBVLGARIのブランドネームが入っているので、一目でBVLGARIとわかるデザインです♡

BVLGARIの人気定番デザインで柄がヘリンボーン仕様になっているので高級感があります♡

長財布・スマホ等が入る、お出かけに丁度良いサイズです♡



WEEKEND ウィークエンド 肩掛け 斜め掛け クロスボディ





ブランド BVLGARI ブルガリ



素材 PVC レザー



サイズ 高さ：23

幅：25

ショルダー紐：152（最長）





状態

全体的に目立った傷や汚れ、使用感も少なく美品です♡

まだまだ綺麗にご使用いただけます♡



安心の大手リユースショップ購入の鑑定済み商品です♡





※天然革の性質上、多少スレ・色ムラ等はあります。



※その他、状態の詳細は画像にてご確認ください。



※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。

※表記サイズに関しては性質上、多少のズレがある場合がございます。



【購入前に必ず以下をご確認をお願い致します。】



★神経質な方、商品の状態に厳しい方、購入後に「思っていたものと違った」、「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので、購入はお控えください。



★タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブルガリ

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