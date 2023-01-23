『美品 Beats Solo Buds ストームグレイ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 42分に出品され03月31日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 6.26購入 Beats Solo Buds ストームグレイになります。美品とかいてありますが、ほぼ新品です。使って1日も経ってません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ビーツバイドクタードレー