『袋帯 振袖用 おしゃれ用 艶やか 型押 白 袋帯 日本製 1128①【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 19分に出品され04月21日 18時 19分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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トレンドWHITE



ベースホワイトクロコ風型押し柄袋帯単品の出品です。クロコ風の帯も様々ありますが、生地感・光沢・縫製も良く、柔らかすぎず硬すぎずで程よいです。シンプルを目指すお客さま「出来れば無地の帯がいい」…と言われる方向けの袋帯の出品です。デザインもあまり見かけない素敵な袋帯です。



老舗織物メーカーの仕立て上がり袋帯

お仕立て済みでお仕立て代もかからず、お手元に届いたらすぐお使い頂けます。お手入れも簡単‼️



長め460㎝！しかも帯1本全部柄入りの全通柄、こちらの帯は生地質も柔らかく、アレンジ結びにも最適です。 何処をどんな風に巻いても全部柄です。



振袖はもちろん、おしゃれ用としても

お使いくださいませ。



お手持ちの振袖やお着物にこちらの袋帯をあわせていただくだけで、個性的でモードな垢抜けコーディネートになること間違いなし。モノトーン・バイカラーコーディが出来ます。



【袋帯】安心の日本製

新品未使用

お仕立て上がり品

長さ約460㎝ 幅約31㎝

素材ポリエステル

状態お仕立て済み

全通柄(全面柄)



出来るだけそのままの色味が出る様に出品しておりますが、撮影環境により商品が実際の色よりも淡く見えたり、濃く見える場合がございます。ご質問ございましたらお問い合わせ下さい！





袋帯出品中

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よろしければ覗いて下さいませ。



必ずプロフをご覧下さい。



即、ご購入大丈夫です。



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カラー···ブラック

着物種類···振袖

着物種類···訪問着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 袋帯 振袖用 おしゃれ用 艶やか 型押 白 袋帯 日本製

1128①