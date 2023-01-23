『ジャニーズ☆写真☆260枚セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 34分に出品され03月27日 04時 34分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャニーズの写真セットです。(260枚超え)

2010年前後のものだと思います。



・関ジャニ∞(現 SUPER EIGHT)

・内博貴(ソロ)

・NEWS

・嵐

・A.B.C-Z

・Kis-My-Ft2

・関西ジャニーズジュニア(現 WEST.)



関ジャニ∞、内博貴、戸塚祥太 多めです。

ファイルに入れて保管していましたので、ファイルごとお送りします。

1冊は関ジャニ∞(現 SUPER EIGHT)のファイルです。

内博貴のポストカードもおまけでお付けします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用