『Dior ディオール デミバフミンク コート ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 16分に出品され04月16日 22時 16分に終了予定です。即決価格は38,766円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】



・カテゴリ

レディース コート



・ブランド

Dior ディオール



・商品名

Dior ディオール デミバフミンク コート ブラウン



・素材

ミンク



・仕様

ポケット×2



・カラー

ブラウン



・サイズ

肩幅:約38.5cm

袖丈:約61cm

身幅:約55cm

着丈:約75cm



・ランク

A



・付属品

なし

※記載のないものは原則付属はございません。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



管理番号-1887



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【当商品の商品ランク】



N ・・・新品(箱や保存袋に若干の汚れ、破損がある場合がございます。)



S・・・未使用品(未使用ですが、保管状態などによりわずかな傷や状態の変化が見られる品。また、付属品に欠陥がある場合がございます。)



SA・・・使用頻度が少なく、使用感が殆ど感じられない中古品



A・・・多少の使用感や傷がございますが、全体的に状態の良い中古品。



AB・・・使用感や傷がありますが、状態の綺麗な中古品。



B・・・日常から普通に使用していたような使用感や傷などが見られる中古品。



BC・・・日常的に使用していたような使用感や傷などが多く見受けられる中古品。



C・・・かなり使い込まれた使用感、傷や劣化等が目立つ中古品。



D・・・傷やシミ、劣化が目立ち、使用に問題がある破損などが見られる中古品。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Dior

ディオール

デミバフミンク

コート

ブラウン