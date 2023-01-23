『【極希少】ドルチェアンドガッバーナ 編み込み メッシュテーラードジャケット 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 17時 19分に出品され03月27日 17時 19分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品概要



◯size : 38サイズ レディースMサイズ相当

肩幅 36cm

身幅 43cm

着丈 54cm

袖丈 63cm



◯色 : 黒 ブラック



◯ブランド：ドルチェアンドガッバーナ

Dolce & Gabbana



◯商品概要

メッシュジャケット シアー シースルー 編み込み ダブルブレスト スナップボタン



◯ 状態

多少使用感はございますが、目立つ汚れや破れはない美品です。

写真にて状態をご確認の上、ご購入ください。



◯発送について

追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ便、ラクラクメルカリ便にて発送致します。

お支払い後、1〜2日以内に発送致します。



その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。





◆取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



当店は、正規品のみを扱っておりますので、安心してご購入ください。





◆返品、返金について

こちらに不備がある場合にかぎり対応いたします。

ご購入者様のイメージの相違などの返品返金は一切対応いたしませんのでご了承ください。



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管理番号： 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極希少】ドルチェアンドガッバーナ

編み込み

メッシュテーラードジャケット

38