『インヴィンシブル、Nハリウッド、ニューバランス1906U 26.5cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 28分に出品され04月06日 01時 28分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回ほど履きました。

靴紐は変えておりますが全種類揃っています。

傷等見る限りないので美品だと思います。



すり替え防止の為返品NG 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ インヴィンシブル、Nハリウッド、ニューバランス1906U

26.5cm