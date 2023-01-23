『CAB CLOTHING MA-1 MIL-J-8279B フライトジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 20時 21分に出品され03月28日 20時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CAB CLOTHING TYPE MA-1フライトジャケット MIL-J-8279 でございます。

一切の無駄を削いだシンプルさと飛行用衣料の機能性を追及した究極のフライトジャット"MA-1”。アメリカ空軍で長きにわたり使用されたあまりにも有名なアイテムです。数回のマイナーチャンジが行われたMA-1ですがこちらの一着は1955年頃に正式採用された初期品番MIL-J-8279を再現。

紫外線に反応し、実物同様に褪色していく66ナイロン（デュポン社が開発した高分子ポリアミド系合成繊維特殊染料を用いた生地）も生機から復元し表地に使用しています。



肩幅:48cm

袖丈:68cm

身幅:58cm

着丈:前 66cm

後 64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャブクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CAB

CLOTHING

MA-1



MIL-J-8279B

フライトジャケット