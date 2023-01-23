『clane ピンク ニット シャギー カーディガン サイズ2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 06時 51分に出品され04月11日 06時 51分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CLANE COLOR MOHAIR SHAGGY CARDIGAN



カラー:ピンク

サイズ:2

着用回数は３回程度です。汚れなどはなく美品です☺︎

派手すぎないピンクで大人の方でも着用しやすいカラーです。デートなどにもぴったりです♡



定価:31900円＋税







以下公式サイトからの引用です。



映えるカラーと毛足の長いシャギーがポイントの映えるニットカーデ。袖も見頃もふんわりと丸みのあるシルエットがCLANEらしい1枚です。ボリュームのあるカーディガンも着方でバランス良く着こなしていただけるアイテムです。



袖も身頃も丸みのあるシルエットがCLANEらしく、お尻まですっぽりと隠れて女性には嬉しい着丈に仕上げました。肩を抜いて肌見せしながら女らしい抜け感のあるスタイルから、寒い時期はハイネックのインナーをレイヤーしても可愛く着ていただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クラネ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ clane

ピンク ニット シャギー カーディガン サイズ2