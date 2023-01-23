『新品Last Resort AB パープル スエード スニーカー 26㎝【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 05分に出品され03月06日 20時 05分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

サイズ/26㎝



【ユニークなデザイン】

Last Resort ABのスニーカーは、タッセル付きのローファータイプで、カジュアルなスタイルにぴったりです。パープルのスエード素材が目を引き、どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。



【快適な履き心地】

柔らかいスエード素材とスパークルソールにより、快適な履き心地を提供します。長時間の使用でも疲れにくく、日常使いに最適です。



【スタイリッシュなソール】

スパークルソールは、見た目のアクセントとなり、他のスニーカーとは一線を画すデザインです。個性的なスタイルを求める方におすすめです。



- ブランド: Last Resort AB

- 色: パープル

- 素材: スエード

- ソール: スパークルソール

- デザイン: タッセル付き

- スタイル: ローファータイプ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ラストリゾートエービー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品Last

Resort

AB

パープル

スエード

スニーカー 26㎝