『Nike shox tl【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 30分に出品され03月10日 08時 30分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike shox tl ブルー

5回程度着用しました。



比較的綺麗です。

値下げ交渉受け付けます。





メインカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

shox

tl