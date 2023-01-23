『7Sense 財布 シェルコードバン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 11時 59分に出品され05月02日 11時 59分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 7Senseのラウンドジップウォレットになります。



シェルコードバンのno4です。



シェルコードバン特有の傷や多少のへこみなどありますが綺麗な方だと思います。



写真などで判断してください。



革製品の中古にご理解のある方、ノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。



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#ウォレット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 7Sense

財布 シェルコードバン