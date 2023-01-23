『ルイヴィトン バッグ ヴェルニ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 13時 36分に出品され04月23日 13時 36分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ・ヴィトンのバッグです。実家に置いてきた荷物にありました。もう使用する事は無いので出品します。



かなり昔の物になると思います。傷汚れあります。画像ご参照ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

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