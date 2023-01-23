『JUNGKOOK 映画 I AM STILL 前売り ムビチケ 特典 コンプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 02時 56分に出品され03月17日 02時 56分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BTS Jungkook ジョングク



映画 IAMSTILL



・ムビチケカード 前売り × 1枚 (使用済み)



・前売り特典 フォトカード 2種



合計3点セットでの出品です。



硬貨ケースに入れて暗所にて保管しております。



自宅にペット・喫煙者はおりません。



ご購入後、24時間以内に発送手続きを致します。



発送の際は折れ・水濡れ防止対策を致します。





グループ名···BTS



メンバー名···ジョングク



トレカ グッズ ポップコーン チェキ キーホルダー パンフレット ボールペン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用