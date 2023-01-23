『【美品】デュベティカ ダウンジャケット THIA ネイビー 38 S 国内正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 14時 29分に出品され04月03日 14時 29分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♢ブランド

DUVETICA デュベティカ



♢アイテム

ダウンジャケット アウター



♢カラー

ネイビー 紺



♢素材

表地 ナイロン100%

詰物 ダウン90% フェザー10%



♢特徴

THIA ダブルジップ 軽量 正規品 美品



♢サイズ

38(Sサイズ相当)

肩幅38cm

身幅45cm

袖丈64cm

着丈58cm



♢状態

目立ったダメージなく、まだまだご着用いただけます。



♢おすすめポイント

軽くて柔らかく、着心地の良いダウンジャケットです。

秋冬におすすめの1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】デュベティカ

ダウンジャケット

THIA

ネイビー

38

S

国内正規品