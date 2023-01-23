『ポロ polo by Ralf louren ツィードジャケット 茶色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 20時 24分に出品され03月13日 20時 24分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ポロ ラルフローレン



ツィードジャケット



柄 千鳥格子 ガンクラブチェック



色 茶色

一枚目の画像の色がもっとも近いです。



サイズ表記、タグなし

実寸

肩幅···48cm

身幅···54cm

袖丈···59cm

着丈···77cm

素人の採寸ですので誤差はご容赦願います。



経年による着用感、よごれ ほつれ等のダメージがあります。襟2ヶ所、裾に1ヶ所ほつれあります。画像11,12,13で確認願います。

あくまで古着ですので、見落としがあるかもです。ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。



まだまだ長く着用していただけるジャケットです。



完璧を求める方のご購入はお控え下さい。



今回の出品に際してドライクリーニングしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロ polo

by

Ralf

louren



ツィードジャケット 茶色