『新品同様タグ付き★モンクレール Tシャツ サイズXL ホワイト 国内正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 14時 35分に出品され04月07日 14時 35分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★人気モデル★



完売品★







モンクレールのTシャツです。



国内正規品です。



モンクレールのジャパンタグ、ホログラムを画像よりご確認下さい。





目立った汚れ等なく、全体的に綺麗な状態です。





サイズ : XL

カラー : ホワイト





質問、お値下げも可能ですので、コメントよろしくお願いします。





SSS-673



肩幅···46cm

身幅···58cm

着丈···74cm



カラー···ホワイト



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品同様タグ付き★モンクレール Tシャツ サイズXL

ホワイト 国内正規品