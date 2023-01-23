『mont-bell パウダーランド パーカ GORE-TEX ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 01分に出品され03月29日 19時 01分に終了予定です。即決価格は17,200円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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希望される方はコメントでお知らせください^^

※値下げ交渉との併用は致しかねます。

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●ブランド

mont-bell

モンベル





●商品説明

パウダーランド パーカ

#1101443



厳冬期の使用にも耐え得る高い保温性と防水透湿性を備えた、全天候型・防寒パーカです。

抜群の摩耗強度を備え、雪の付着も防ぐシェル素材に、世界最高レベルの防水透湿性を実現するゴアテックスファブリクスを組み合わせ、中綿には超高品質800フィルパワー・EXダウンを三枚差し構造でたっぷりと封入。

お尻まですっぽりと包む丈の長さで大変暖かく、風雪の激しい状況でも快適に着用していただけます。





●素材

表地：ゴアテックスファブリクス2レイヤー

［表：70デニール・アンチグリース・バリスティック®ナイロン・リップストップ］



中綿：800フィルパワー・EXダウン



裏地：20デニール・ナイロン・タフタ［帯電防止加工］





●サイズ

Sサイズ

着丈 79cm

胸囲 125.1cm

裾囲 116.1cm

裄丈 89.1cm

衿付囲 59.5cm





●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場 等



※より良いものを提供するため補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。





●状態

目立った傷や汚れ等なく、まだまだお使いいただけます。





発送の際は極力圧縮してお送りさせていただきますのでご了承ください。



ご質問がありましたら、お気軽にコメントください。

よろしくお願いいたします。





青 ブルー 濃紺 ネイビー ナイロン 中綿ジャケット フーデッドジャケット フード 肉厚 ブルゾン ジップアップ ダブルファスナー アウター アウトドア 登山 キャンプ 三枚差し構造 ダウンプルーフ加工 ドローコード デュアルアクスルフード フルシームシールドカラー インナーカフ アルパイン メンズ 紳士服 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

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