『PRADA スマホショルダー 2ZT024 美品 Re-Nylon【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 16時 34分に出品され04月03日 16時 34分に終了予定です。即決価格は52,800円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADAのスマホショルダーです。

昨年イタリア直営店で購入。

スマホ以外にも鍵やAirpods、小ぶりな財布程度であれば入ります。

最近のモデルになりますので、ナイロンはRe-Nylonで、ICタグ付きです。

もちろん本物ですので修理等は日本のPRADAで対応可能です。



【ブランド】PRADA（プラダ）

【品名】Re-Nylon 三角ロゴプレート フォンショルダーバッグ ポーチ ミニバッグ 2ZT024 ブラック

【実寸】縦幅：18センチ 横幅：12センチ マチ：3センチ ショルダーベルト 最長：155センチ

【原産国】イタリア製

【カラー】ブラック



よろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PRADA

スマホショルダー

2ZT024

美品

Re-Nylon