『※こまさま専用※Deuxieme Classe ダウンジャケット 36【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 02時 27分に出品され03月23日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MUSE de Deuxieme Classe

ミューズ ドゥ ドゥーズィエムクラス



ダウンジャケット

ダウンコート

69,300円



ベージュ

size 36



大きなダメージもなく、これからも長くご着用頂けると思います。

流行のないデザインの高級感のあるダウンで、品質の良さを感じていただけると思います。



ホワイト系のパンツなどに合わせてのグラデーションコーデにおすすめです。



タヌキのリアルラクーンファーは取り外し可能。

袖リブに、裾、フードにはドローコード付きで防寒性も高く、ダウン90%で、とても上質なお品だと思います。



裄丈：71cm（首元〜袖口まで）

身幅：50cm

着丈：72cm

素人の採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。



※中古品の為、完璧なお品をお求めの方や神経質な方の購入はご遠慮ください。

コンパクトにして、発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ※こまさま専用※Deuxieme

Classe

ダウンジャケット 36