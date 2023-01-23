『新品 タグ付き ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ限定 ワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 18分に出品され03月29日 00時 18分に終了予定です。即決価格は28,560円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 タグ付き ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ限定 ワンピース



六本木ヒルズ限定のワンピースになります。



サイズ 38 ネイビー

素材 表 ポリエステル100%

裏 キュプラ 100%



カラー···ブラック

柄···無地

シルエット···ストレート

季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品 タグ付き ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ限定 ワンピース