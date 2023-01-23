『✨美品✨PORTER 3way 2層式 タンカー リュック ビジネスバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 20時 21分に出品され03月28日 20時 21分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名

PORTER ポーター タンカー 3way

ビジネスバッグ リュック バックパック

デイパック ハンドバッグ トートバッグ

2層式 大容量









●状 態

細かい擦れが多少ある程度で

目立った傷やダメージなどほとんど無く

まだまだご使用頂けます♪



ショルダー紐欠品



※状態については、写真にてご確認ください。

※気になる箇所がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。









●カラー

ブラック 黒











●サイズ

縦：約 31ｃｍ

横：約 45ｃｍ

マチ：約 17ｃｍ

※素人寸法の為、多少の誤差はご了承ください。









●素 材

ナイロン









●付属品

本体のみ









●発 送

お支払い確認後36時間以内に発送可能です。



※中古品・自宅保管品になりますので、ご理解とご了承のうえご検討をお願い致します。



あくまで中古品になりますため、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、シミや汚れなどある場合がございます。



状態は個人の主観となりますので、気になる箇所がございましたらご購入前にお問い合わせ下さい。

中古品にご理解がない方、神経質な方、完璧な商品をお求めな方はご購入をご遠慮ください。

【205】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨美品✨PORTER

3way

2層式

タンカー

リュック

ビジネスバッグ