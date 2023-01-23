『【値下げ】ムチャチャ あちゃちゅむ シースルーワンピース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 29分に出品され03月08日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※服の系統が戻ってきたので気まぐれに消すかもです



ムチャチャ あちゃちゅむのシースルーワンピースです。

シースルー部分には小花のアップリケが散りばめられています。

裏地はギンガムチェックのようになっていて、インナーを白っぽくすると透けてとても可愛いです。（画像2枚目参照）



正規のお店で25000円くらいで購入したと思います。

1度だけ着用しましたが着る機会が無いのでどなたかに使っていただきたいです。

クリーニング済



ムック本のねこトートバックもセットでお付けします。



素人採寸ですが、

着丈約100センチ

です。



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franchelippee フランシュリッペ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アチャチュム

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あちゃちゅむ

シースルーワンピース