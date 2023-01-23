『90s リーバイスデニムシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 49分に出品され03月18日 07時 49分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Levis デニムシャツ

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カラー:ブラック

サイズ:M

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(実寸)

着丈 79

身幅 59

肩幅 54

袖丈 59

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

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内タグから察するにおそらく93年製。

もちろんcotton100%ですが重さのないサラッとした着心地で季節にしばられず幅広く活躍できるかと。

表記Mですがオーバーサイズで男女問わず着ていただけます。

左胸あたりにペンキのような跡(写真7)がありますが目立つ程ではなく味としてお楽しみいただければと思います。



※あくまでユーズドになりますので古着に抵抗のない方のみご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

リーバイスデニムシャツ