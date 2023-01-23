『Nike Air Max 97 シルバーバレット24.5cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 17時 04分に出品され04月21日 17時 04分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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- ブランド: Nike

- モデル: Air Max 97

- 色: シルバー

- 素材: 合成繊維

- ソールタイプ: ラバーソール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Max

97

シルバーバレット24.5cm