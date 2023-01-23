『Nike Air Max 97 シルバーバレット24.5cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 17時 04分に出品され04月21日 17時 04分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|24.5cm
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落札価格8580円
93 入札履歴
終了
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