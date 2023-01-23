『【NIKE】TALACHE LOW AC SUPREME タラチ／sacai【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 05分に出品され03月13日 06時 05分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド

NIKE



◆モデル

2009

TALACHE LOW AC SUPREME

タラチ ロー



◆サイズ

US6.5

JP24.5〜25cm程度



◆付属品

なし



革靴のような装飾のTALACHE LOW AC SUPREME。

世界的に見てもかなり球数の少ないお品だと聞いております。

紐中心に少々使用感ありますが、サイズの合う方、もしいらっしゃいましたら是非この機会にご検討ください。



オールデン/チャーチ /クロケット&ジョーンズ/エドワードグリーン /ジョンロブ /トリッカーズ /パラブーツ sacai サカイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【NIKE】TALACHE

LOW

AC

SUPREME

タラチ／sacai