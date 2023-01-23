『【美品・希少】shinyayamaguchi ロングトールサリー ヒールシューズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 29分に出品され03月26日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

shinya yamaguchi

シンヤヤマグチ



LONG TALL SALLY

ロングトールサリー



定価…80000円位でした



【サイズ】

27cm

ヒール高 約12cm



【カラー】

黒、ブラック、エナメル



【状態】

特筆すべきダメージ等はありません。

靴裏が犬の足あとのようになっておりかわいさも有ります。

※カカトはシューグーを使ってあり減りはありません

※パテントレザーにも傷等見受けられません



【重要★トラブルを避けるために】



★お互いに気持ちの良い取引ができるよう、誠心誠意努めております。

★商品の状態は素人の検品ですので、写真では伝わりにくい箇所があるかもしれません。ご不明点がある場合は、わかる範囲内でお答えしますので、どうぞお気軽にご質問ください。ご納得いただいた上でご購入いただければ嬉しいです。



カラー...ブラック



素材...エナメル



#犬足

#犬

#シンヤヤマグチ

#shinya yamaguchi

#ロングトールサリー

#RYNSHU

#STREET COUTURE

#メンズファッション大革命

#ヒールブーツ

#10cmヒール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品・希少】shinyayamaguchi

ロングトールサリー

ヒールシューズ