『新品未開封 藤井風 トートバッグ カーキ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 07時 52分に出品され04月11日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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藤井風さんのグッズ

エコバッグ/トートバッグ

ライブで購入しました。



新品、未使用、未開封です！

購入しましたが使用する機会がなさそうなのでお譲り致します。



折り畳んで発送致しますのでご了承願います。

素敵なバックです♪



即購入⭕️



素材:ナイロン

カラー:カーキ

サイズ：本体

約 W570mm×H390mm×底マチ幅185mm

持ち手 約 全長560mm×幅35mm

内ポケット(内寸) 約 W195mm×H195mm

素材：本体 ポリエステル100%

持ち手 ポリエステル100% (本体内側PVCコーティング)



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