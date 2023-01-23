『新品未使用 ノースフェイス ND92343 アンタークティカパーカ 白 L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 18時 01分に出品され03月06日 18時 01分に終了予定です。即決価格は28,600円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで先日8万円で購入しましたが、サイズが大きかった為お値段下げて出品させて頂きます。

試着のみです。



ユニセックス



保管時による若干の薄い汚れ等多少ありましたが、気になるほどのものはありません。







●ブランド：ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)



●状態： 新品 未使用 ※サンプル品のため、

写真のようにタグにサンプル表示があります。

品質等は店頭品と同等です。

あらかじめご了承いただける方のみご購入ください。



●色：ホワイト系



●表示サイズ：L



●実寸サイズ（単位cm）

※多少の誤差はご了承ください：

肩幅 52 身幅 61 着丈 80 袖丈 66



●品番：ND92343



●仕様：＜表地＞（表側：ポリエステル100％、裏側：ePTFE）

＜中わた＞ 光電子（ダウン72％、レーヨン 20％、フェザー 8％）

＜裏地＞ナイロン100％

＜ファー部分＞ポリエステル80％モダクリル20％

＜基布＞ポリエステル100％



仕様：フロントダブルフラップ、デタッチャブルファー



ファー取り外し可能、フード固定。"



●定価：91,300円



●CODE：322xy-XE



【商品説明】



アンダイドアンタークティカパーカ

Undyed Antarctica Parka



アウトドアでの視認性を高めるカラー製品を、

あえて無染色素材で再現した極地エクスペデ

ィション用防寒ジャケット。



◆その他：



・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、

微かなヨゴレ等がある場合がございます。

また写真撮影や梱包時に微キズ等が生じる

可能性もございます。あらかじめご理解

いただける方のみご購入ください。



・国内正規販売元より購入しております。





カラー···ホワイト



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 ノースフェイス ND92343

アンタークティカパーカ 白 L