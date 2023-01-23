『【新品】25cm 黒色 ストーン・アイランド × ニューバランス 991 v2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 22時 36分に出品され04月26日 22時 36分に終了予定です。即決価格は28,000円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stone Island × New Balance 991V2 Ghost "Black"

ストーンアイランド × ニューバランス 991V2 ゴースト "ブラック"

サイズ : 25.0cm

品番 : U991SK2

状態 : 新品・未開封





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