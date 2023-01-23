『A.PRESSE Vintage Half Zip Sweat Shirt【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 00時 15分に出品され03月31日 00時 15分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 A.PRESSE Vintage Half Zip Sweat Shirt



型番:24SAP-05-03K

カラー:Navy

購入価格:39,600円



サイズ:2

(着丈63cm、身幅60cm、肩幅47cm、袖丈60cm)



今年の春に購入後、2度着用したのみ。

程度かなり良いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アプレッセ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ A.PRESSE

Vintage

Half

Zip

Sweat

Shirt